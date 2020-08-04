إصابات جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا وسنغافورة

سجلت إسبانيا اليوم 1178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 302814.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الاسبانية قولها إن معظم الإصابات الجديدة سجلت في منطقتي مدريد وأراغون في حين ارتفع عدد الوفيات بواقع 26 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي 28498.

من جهة أخرى سجلت سنغافورة 295 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الكلي للإصابات المؤكدة إلى 53346.

وفي فيتنام ارتفع عدد الإصابات بالفيروس الى 670 بعد تسجيل 28 إصابة جديدة اليوم كما ارتفع عدد الوفيات جراء المرض الى 8 حالات وفاة.

من جانبها فرضت سلطات مدينة تولوز الفرنسية وضع الكمامة في الهواء الطلق في وقت حذر فيه المجلس العلمي الفرنسي من عودة الوباء الى البلاد.

وأوضح قسم الشرطة في إقليم هوت غارون جنوب غرب فرنسا أن وضع الكمامة سيكون إلزاميا اعتبارا من يوم غد الأربعاء في العديد من الأحياء التي تشهد إزدحاما وحيث “لا يتم احترام تدابير التباعد جيدا” في رابع أكبر مدينة في فرنسا.

ويأتي هذا القرار في أعقاب زيادة عدد الإصابات بالفيروس في الإقليم ولا سيما بين من تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما وفق السلطات الصحية الفرنسية.

وسجلت فرنسا حتى الآن 191 الفا و295 إصابة بالفيروس و30 ألفا و294 حالة وفاة وفق موقع وورد ميتر.

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