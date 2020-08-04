حملة تنظيف وتعقيم باللاذقية في إطار إجراءات التصدي لكورونا

أطلقت محافظة اللاذقية حملة تنظيف وتعقيم للأحياء والشوارع الرئيسة في المدينة والأرياف بمشاركة جميع الجهات العامة التي تمتلك المعدات والآليات اللازمة كالإطفاء والدفاع المدني ومديرية الزراعة والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وتأتي الحملة التي انطلقت منذ ساعات الصباح الباكر وفق المهندس حسام خوري عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية عن قطاع البلديات والخدمات كجزء من سلسلة إجراءات باشرت بها المحافظة قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك استنفرت فيها طواقم العمل في جهات عدة والتي تشمل جميع الأرياف والوحدات الإدارية ومراكز المدن الأربعة “اللاذقية وجبلة والقرداحة والحفة”.

وأشار المهندس أحمد حلاق رئيس مجلس مدينة اللاذقية إلى أن حملة التنظيف والتعقيم تهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية وتأمين صحة وسلامة المجتمع في ظل الظروف الراهنة.

بدوره أوضح المهندس أحمد فضة مدير النظافة انه تم تقسيم أحياء المدينة إلى قطاعات وتوزيع الآليات عليها لسهولة تغطية جميع المحاور وضمان سير العمل بوتيرة سريعة وتحقيق نتائج مرضية كما ستشمل عددا من المناطق الفرعية التي يمكن للصهاريج الرذاذية الوصول إليها.

من جهته أشار المهندس منذر خير بك مدير زراعة اللاذقية إلى أنه تم وضع 15 آلية ثقيلة و15 سيارة إطفاء و7 جرارات و100 عامل بالإضافة إلى 4 اطفائيات في مدينة جبلة تحت تصرف المحافظة لإنجاز العمل على أكمل وجه بحيث يرافق كل إطفائية مهندس و4 عمال إطفاء.

من جانبه أشار رفيق نوفل مدير مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية إلى الجهود التي بذلها العاملون في القطاع الخدمي اذ استمروا بإنجاز مهامهم طيلة أيام العيد مشيراً إلى استخدام صهاريج المياه التابعة للمؤسسة في رش المبيدات وشطف وتنظيف الشوارع الرئيسة والأبنية المطلة عليها.

وفي مدينة جبلة أكد المهندس أحمد قناديل رئيس مجلس المدينة في تصريح لمراسل سانا أن الحملة مستمرة الى حين الانتهاء من تعقيم وتنظيف كل أحياء المدينة التي يمكن للآليات الوصول إليها.

وفي مدينتي القرداحة والحفة أشار المهندسان علي القوزي ورائد إبراهيم رئيسا مجلسي المدينتين إلى أن وتيرة العمل تسير بشكل جيد وبالاعتماد على الآليات والإمكانيات المتوافرة لتشمل كل الأحياء والشوارع والمناطق الفرعية التي يمكن تغطيتها.

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