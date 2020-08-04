آخر تحديث: 2020-08-04 20:27:17
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مراسل سانا في بيروت: أضرار مادية لحقت بالمجلس النيابي وسط العاصمة بيروت وعدد من الأبنية المحيطة بالمرفأ جراء الانفجار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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