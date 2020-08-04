بكين: تدابير واشنطن السلبية تهدد السلام والأمن الدوليين

أكدت الصين اليوم أن الإجراءات الأمريكية الأحادية بالانسحاب من الاتفاقات الدولية تهدد السلام والأمن الدوليين والاقليميين وتكشف عن سعي واشنطن لتعزيز هيمنتها العسكرية على العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم إن الصين تعارض بشدة نشر الولايات المتحدة نظام صواريخ أرض جو في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا ومحاولاتها بعد انسحابها من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الخروج من اتفاقيات كثيرة مماثلة ومنها معاهدة تجارة الأسلحة واتفاقية السماوات المفتوحة مؤكدا أن التدابير الأمريكية السلبية بهذا الخصوص ألحقت ضرراً خطيراً بالسلام والأمن العالميين والإقليميين وأثرت في عملية تحديد الأسلحة ونزع السلاح على الصعيد الدولي وأضعفت الثقة المتبادلة بين القوى الكبرى كما قوضت الاستراتيجية المستقرة في العالم.

وحث وانغ الولايات المتحدة على الاستجابة الجادة لقلق المجتمع الدولي بهذا الصدد عبر بذل المزيد من الجهود لتعزيز السلام والاستقرار العالميين.

وطالب المتحدث باسم الخارجية الصينية واشنطن بتقديم توضيح شامل لأنشطة تسليحها البيولوجي في الخارج مؤكدا أن الأنشطة الأمريكية في هذا المجال غير مقبولة ولا آمنة وتثير شكوكاً ومعارضة واسعة النطاق.

كما ندد المتحدث باسم الخارجية الصينية بـ “الترهيب” الذي تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية التطبيق الصيني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” بعد تكثيفها الضغوط من أجل بيع فرعه في الولايات المتحدة لشركة أمريكية ما يشكل انتهاكا لمبدأ اقتصاد السوق ومبادئ منظمة التجارة العالمية القائمة على الانفتاح والشفافية وعدم التمييز.

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