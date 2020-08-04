التجارة الداخلية تفتح أمانة السجل لديها أربعة أيام لتسوية أوضاع التجار المخالفين

مركزان الخليل

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي تعميماً طلب بموجبه من كافة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات, ضرورة توجيه أمناء السجل التجاري الوجود خلال الفترة ما بين الرابع من الشهر الجاري وحتى يوم الثامن منه بما في ذلك يوم الجمعة ليتمكن التجار من الحصول على سجلات تجارية وتسوية أوضاعهم عن السنوات من العام 2017 ولغاية العام الحالي , علماً أنه سيتم فتح مقرات الغرف التجارية خلال نفس الفترة , وذلك ليتسنى للمرشحين الذين رفضت طلبات ترشيحهم أو الذين لم يتقدموا أصلاً بطلب ترشيح بسبب عدم تحقيق شرط سنة فسنة تسوية أوضاعهم , بغض النظر عن المهل القانونية المجدولة سابقاً من قبل مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة .

يذكر أن طلب الوزارة جاء بناء على طلب اتحاد غرف التجارة السورية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بخصوص بيان إمكانية اشتراك أعضاء الهيئة العامة في انتخاب مجلس الإدارة في حال قيامهم بتسديد كامل اشتراكاتهم دفعة واحدة عن السنوات السابقة حيث وجه رئيس مجلس الوزراء باعتبار أن شرط تسديد الرسوم سنة فسنة بالنسبة لكل من الناخب والمرشح لا ينطبق على السنوات السابقة وإنما يطبق اعتباراً من الدورة التالية لصدور القانون رقم 8 للعام الحالي .

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