آخر تحديث: 2020-08-04 20:27:17
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وسائل إعلام لبنانية: إصابة العشرات جراء الانفجار الذي وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت تم نقلهم إلى المستشفيات

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