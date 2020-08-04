كاسياس يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس اعتزاله كرة القدم عن 39 عاماً بعد مسيرة حافلة بالألقاب دامت أكثر من 20 عاماً في الملاعب أبرزها مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني الذي توج معه بطلا ًللعالم عام 2010.

وقال كاسياس عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم: “وداعاً لرياضة حياتي كرة القدم.. كان أفضل طريق لي والذي يحلم به أي شخص”.

وجاء اعتزاله بعد أكثر من عام من الابتعاد عن الملاعب عقب إصابته بأزمة قلبية في أيار 2019.

وخاض كاسياس 725 مباراة وهو الثاني تاريخياً خلف حامل الرقم القياسي راؤول غونزاليس مع 741 مباراة وقد توّج بـ 19 لقباً أبرزها ثلاثة في دوري أبطال أوروبا وخمسة في الدوري الإسباني واثنان في كأس إسبانيا.

طباعة