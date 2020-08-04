بسبب تفشي كورونا إيقاف المعسكر التدريبي لمنتخبنا الكروي

زاهر بدران

نتيجة لتردي وظهور حالات إيجابية لفايروس كورونا في صفوف المنتخب الكروي وبعد مشاورات رسمية قرر اتحاد الكرة وقف المعسكر الكروي لمنتخبنا الوطني الكروي الذي بدأ اليوم حتى إشعار آخر

وكان اتحاد الكرة القدم في بيان له ذكر أن العديد من الإصابات ظهرت على بعض اللاعبين منهم:

مارديك مارديكيان و محمد عنزو أحمد أشقرو أحمد الأحمد ، إضافة لإصابة الكادر الفني والإداري “عساف خليفة- وسام غيبور- مهند أسعد” بفيروس كورونا بعد صدور نتائج الفحوصات التي أجريت للمنتخب.. و تم عزل اللاعبين والكادر بشكل كامل بعيداً عن مقر إقامة الفريق مع توفير الرعاية اللازمة لهم.

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