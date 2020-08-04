وهبة: التمسك بالثوابت الوطنية ومصالح لبنان في المحافل الدولية

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الجديد شربل وهبة التمسك بالثوابت الوطنية اللبنانية ومصالح لبنان في المحافل الدولية واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأوضح وهبة خلال مراسم تسلم مهام وزارة الخارجية والمغتربين من سلفه المستقيل ناصيف حتي في مقر الوزارة أنه متمسك بالدفاع عن الثوابت الوطنية ومصالح لبنان في المحافل الدولية أمام الاستحقاقات العديدة التي يواجهها مع التأكيد على التمسك بالتطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 وإدانة خروقات العدو الإسرائيلي المتمادية لهذا القرار وانتهاكه للسيادة اللبنانية براً وجواً وبحراً “مؤكداً كذلك على “التمسك بمبدأ ترسيم الحدود البحرية والحفاظ على الثروة النفطية في المياه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة وأحقية لبنان باستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر”.

ولفت إلى عزم الوزارة على المؤازرة في تطبيق ورقة مجلس الوزراء اللبناني على أمل تحقيق العودة الآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم.

كما تعهد وهبة بالتزام الوزارة بما نص عليه الدستور اللبناني من رفض التوطين وتأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين مؤكداً كذلك العمل على تعزيز التواصل مع الدول العربية.

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