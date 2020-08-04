بسبب تفشي فيروس كورونا إيقاف النشاط الرياضي للعديد من البطولات والدوريات

زاهر بدران

نظراً للظروف الصحية التي تمر فيها المحافظات وانتشار فيروس كورونا بشكل أكبر، وتبعاً لتعليمات المكتب التنفيذي قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لألعاب القوى تاجيل بطولة العاب القوى في المحافظات حتى إشعار آخر ، حرصاً على سلامة الجميع.كما قرر الاتحاد العربي السوري لكرة اليد إيقاف كافة الأنشطة ومنافسات الدوري حتى إشعار آخر ، كذلك قرر الاتحاد العربي السوري للكرة الطائرة إيقاف منافسات دوري الرجال والسيدات والتي كانت قد استؤنفت مؤخراً إلى إشعار آخر.،وكذلك قرر الاتحاد العربي السوري لكرة السلة انهاء الموسم السلوي ٢٠١٩-٢٠٢٠ لفئتي الرجال والسيدات .بسبب إصابة العديد من كوادر كرة السلة ( لاعبين مدربين حكام اداريين) كما قرر فرع الاتحاد الرياضي بدمشق إيقاف النشاطات الرياضية بدمشق وإغلاق الاندية الرياضية والصالات الرياضية وايقاف المدارس الصيفيةحتى إشعار آخر.

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