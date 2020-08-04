القوات العراقية تدمر أربعة أوكار للإرهابيين في جبال حمرين

تمكن طيران الجيش العراقي اليوم من تدمير أربعة أوكار للإرهابيين والقضاء على اثنين منهم في جبال حمرين شمال البلاد اثر عملية جوية.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان مقتضب تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إن “قوة من المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك باسناد طيران الجيش شرعت بواجب تفتيش في منطقة المحمودية بجبال حمرين وعثرت على 4 أوكار حيث تم تدميرها من قبل طيران الجيش”.

ولفت البيان إلى أن القوة باشرت بالتفتيش ولاحظت هروب عنصرين إرهابيين تمت متابعتهما من الطيران وقتلهما.

وتنفذ القوات العراقية عمليات متواصلة لملاحقة ما تبقى من فلول إرهابيي “داعش” الذين يعمدون بين الحين والآخر إلى شن هجمات إرهابية مستهدفين قوى الأمن والجيش والمدنيين حيث أعلنت في وقت سابق اليوم إلقاء القبض على تسعة من إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة كركوك.

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