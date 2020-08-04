العراق يسجل 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي إلى 134 ألفاً و722 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه أنه “تم تسجيل 83 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 5017 فيما شفيت 1992 حالة ليبلغ عدد المتعافين الكلي 96103”.

وأشارت الوزارة إلى أن “33602 مصاب ما زالوا يتلقون علاجهم في مشافي العزل الصحي بينما يخضع 511 مصاباً للعناية المركزة”.

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