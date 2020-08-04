باقري: هدف الإرهابيين وداعميهم زعزعة الأمن في إيران

وأضاف اللواء باقري: على هامش مراسم بدء أعمال معرض ” انتهاء حكومة داعش واقتدار جبهة المقاومة “: إن هذا المعرض يبين الجزء اليسير مما قامت به جبهة المقاومة وبدعم من الجمهورية الإسلامية في مواجهة مؤامرات الاستكبار العالمي وأياديه في المنطقة والمجاميع الإرهابية .

وبين اللواء باقري أن هذا المعرض يصور كيف أن أعداء البشرية والإسلام بإيجاد المجاميع التكفيرية والإرهابية بذلوا مابوسعهم وبتنفيذ عمليات وحشية أن يسلبوا الأمن والاستقرار من المنطقة وأن يتعرضوا للمقدسات الإسلاميىة وأن يرتكبوا أسوء الجرائم والمجازر، مشيراً إلى أن الأمن والسيادة الوطنية في سورية والعراق تعرضت للخطر بسبب الارهاب وإذا لم يكن الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه المستشارين إلى جانب القادة في سورية والعراق وكذلك فتوى المرجعية لكانت تلك الدول اليوم بيد “داعش” والمجاميع الإرهابية الاخرى .

وأكد باقري أن ماتم عرضه في المعرض هو جزء بسيط مماقام به الأبطال والمضحون أمثال الشهيد الفريق قاسم سليماني وأبومهدي المهندس في دحر الارهاب والتكفيريين من العراق وسورية، مؤكداً لولا تلك التضحيات لتزعزع الأمن والاستقرار في الجمهورية الإسلامية الذي كان هدف العدو وراء انشاء تلك المجاميع الارهابية .