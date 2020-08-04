“فرانس فوتبول” تفجر مفاجأة بشأن رونالدو

كشفت مجلة “فرانس فوتبول”، مفاجأة من العيار الثقيل، بنشرها تقريراً عن مشاكل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه يوفنتوس، ومطالبته بالرحيل من أجل الانضمام لباريس سان جيرمان.

وذكرت المجلة أن المهاجم البرتغالي لم يكن راضياً على أداء فريقه في مباراة لوكوموتيف موسكو (2-1)، التي أقيمت في شهر تشرين الأول الماضي، في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت المجلة، أنه بعد تلك المباراة، درس رونالدو بشكل جدي، فكرة الرحيل عن فريق “السيدة العجوز” من أجل الانضمام لباريس سان جيرمان.

وأكدت أن رونالدو اجتمع بمسؤولي يوفنتوس وأبلغهم برغبته في المغادرة.

وعادت “فرانس فوتبول” لتشير إلى أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات، تخلى عن فكرة الانتقال لنادي باريس سان جيرمان بعد أزمة تفشي فيروس كورونا.

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