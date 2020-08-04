منظمة الصحة: فريقنا في الصين بحث مع علماء ووهان منشأ كورونا

قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية: إن فريق المنظمة في الصين الذي يحقق في منشأ فيروس كورونا المستجد أجرى “مناقشات مكثفة” مع علماء في ووهان، المدينة التي رُصد بها أول تفش للفيروس.

وأضاف المتحدث: إن المحادثات شملت تحديثات بخصوص أبحاث الصحة الحيوانية، وكانت الصين قد أغلقت سوقاً للحيوانات البرية في ووهان مع بدء التفشي بعد يوم من اكتشاف أن بعض المصابين كانوا يبيعون أو يشترون من السوق، وتقول المنظمة: إن الفيروس جاء على الأرجح من الخفافيش وربما كان له ناقل حيواني وسيط آخر.

ووفقاً لـ”رويترز” فإن العلماء والحكومات يترقبون في مختلف أرجاء العالم نتائج تحقيق منظمة الصحة العالمية وبخاصة واشنطن التي حشدت التأييد بقوة لإرسال الفريق.

وأكد المتحدث كريستيان ليندميير للصحفيين على أن الفريق أجرى محادثات مكثفة مع نظرائه الصينيين وتلقى تحديثات بخصوص الدراسات الوبائية وتحليلات حيوية وجينية وأبحاث تتعلق بصحة الحيوان، موضحاً أن المحادثات شملت لقاءات عن طرق الفيديو مع علماء وخبراء في علم الفيروسات في ووهان.

وكُلفت البعثة التحضيرية التي تضم اثنين من خبراء صحة الحيوان وخبير في علم الأوبئة والتي تستمر ثلاثة أسابيع بالتحضير لبعثة فريق أكبر من العلماء الصينيين والدوليين سيسعى لاكتشاف كيف تمكن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 من تجاوز حاجز السلالات وانتقل من الحيوان للإنسان.

ولم يورد المتحدث تفاصيل عن تشكيل الفريق الأكبر أو موعد إرسال البعثة الأكبر.

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