الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان له: إصابة بعض لاعبي منتخبنا الكروي بفيروس كورونا

عبد القادر كويفاتية

إصابة كل من اللاعبين :مارديك مارديكيان- محمد عنز- أحمد أشقر- أحمد الأحمد, ومن الكادر الفني والإداري :عساف خليفة- وسام غيبور- مهند أسعد بفيروس كورونا بعد صدور نتائج الفحوصات التي أجريت للمنتخب,

وتم عزل اللاعبين والكادر بشكل كامل بعيداً عن مقر إقامة الفريق مع توفير الرعاية اللازمة لهم

إدارة المنتخب اتخذت منذ اللحظة الأولى في المعسكر كل الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من خلال تطبيق التعليمات الصحية وعزلت اللاعبين الذين يشعرون بأي أعراض داخل غرفهم مباشرة

كما توقع عضو الاتحاد السوري لكرة القدم عبدالقادر كردغلي مدير المنتخب أن هناك إصابات تحتاج معالجة.

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