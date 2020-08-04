مجلس مدينة جرمانا يغلق الصالات والنوادي والمسابح للتصدي لوباء كورونا

تشرين - عماد نصيرات

اتخذ مجلس مدينة جرمانا خلال اجتماعه صباح اليوم برئاسة عمر سعد- رئيس المجلس عدداً من الإجراءات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا بعد ازدياد عدد الإصابات فيها وأهم هذه الإجراءات: إغلاق جميع صالات الأفراح والمنتزهات و المسابح و الملاعب الرياضية و النوادي الرياضية و المزارع التي تتم فيها إقامة الحفلات بجميع أنواعها داخل و خارج المخطط التنظيمي حتى إشعار آخر, و إذا لم يتم الإغلاق طوعاً ستقوم لجان البلدية اليوم الساعة ٥ مساءً و بمؤازرة ناحية جرمانا و كتائب البعث بتنفيذ الختم بالشمع الأحمر و سحب الترخيص الممنوح و تحويل المخالف للقضاء المختص واقتصار البيع بالمطاعم و الكافتيريات على الطلبات الخارجية فقط وعدم استقبال الزبائن بالمحال تحت طائلة المساءلة القانونية و سحب الترخيص و الختم لكل مخالف و التحويل للقضاء المختص, بالإضافة إلى إغلاق جميع المهن و المحلات التجارية بتمام الساعة ٩ مساءً و يترتب على أصحابها التقيد بالإجراءات و قرارات وزارة الصحة لمنع انتشار الفيروس ، تحت طائلة المساءلة القانونية و الختم و التحويل للقضاء المختص وإنهاء ظاهرة إشغال الأملاك العامة و البسطات تحت طائلة المصادرة و تحويل جميع المصادرات للجمعيات الخيرية فوراً , علماً بأن البلدية و الجهات المختصة ستقمع غداً ظاهرة البسطات جانب الفرن الآلي و بشكل نهائي.

واعتبار استخدام الكمامة الطبية إلزامياً في الأماكن العامة و كل مخالف لذلك سيتم توقيفه وفق الأنظمة و القوانين لمساهمته بنشر الوباء و الإضرار بالغير

و على جميع المواطنين الراغبين بشراء مادة الخبز من منافذ الأفران التقيد بالمسافة و التباعد وفق الأيقونات المنفذة تحت طائلة المساءلة و سيتم تنظيم الدور من قبل كتائب البعث و المجتمع المحلي و سيتم توقيف كل مخالف

وقال رئيس المجلس: إذا كان كل هذا الموت لايعمل موعظة في نفوسكم على الدنيا السلام .. نتمنى العمل و مساعدتنا على تنفيذ القرارات أعلاه و لن نتهاون مع كل مستهتر و مخالف لها

و تمنياتنا لجميع المرضى بالشفاء العاجل.

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