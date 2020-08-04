212 وفاة و2751 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 212 وفاة و2751 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في تصريح لها اليوم أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 314786 فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 17617 شخصاً.

وفي الإمارات أكدت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 61352 بزيادة 189 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة لليوم الرابع على التوالي.

وفي أوروبا سجلت بولندا اليوم زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بكورونا مع إعلانها عن 680 إصابة جديدة وست وفيات وذلك في ارتفاع يرجع لتفشي الفيروس بين عمال المناجم إضافة إلى التجمعات العامة.

وبلغ إجمالي الإصابات في بولندا ما مجموعه 48149 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 1738 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 6352 إصابة جديدة بكورونا في أكبر قفزة يومية في الإصابات بجنوب شرق آسيا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 112593 حالة في حين زادت الوفيات بواقع 11 حالة إلى 2115.

وفي اندونيسيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في هذا البلد الواقع جنوب شرق آسيا إلى 115056 كما سجلت 86 وفاة ليرتفع مجمل الوفيات إلى 5388.

من جهة ثانية حذر المجلس العلمي الفرنسي المكلف متابعة وباء كوفيد 19 اليوم من أن مسار فرنسا يمكن أن يتغير في أي وقت نحو تفش متسارع للفيروس فيما أظهرت الأرقام الرسمية أول ارتفاع في أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة منذ نيسان الماضي.

وفي تقييم أعده للحكومة حذر المجلس من أن “الفيروس كان ينتشر مؤخراً بشكل أكثر نشاطاً وسط التخلي بدرجة أكبر عن تدابير الالتزام بالتباعد والقيود” مشيراً إلى احتمال “عودة انتشار الفيروس بدرجة عالية بحلول خريف العام الجاري”.

طباعة