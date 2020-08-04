حملة تعقيم شاملة في جديدة الفضل

القنيطرة - ممدوح عوض

باشرت مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في القنيطرة اليوم بحملة تنظيف وتعقيم شملت الشوارع الرئيسة والساحات العامة وتعقيم حاويات القمامة داخل تجمع جديدة الفضل، وذكر مدير عام مؤسسة مياه الشرب في القنيطرة المهندس أمين مضحي الشمالي أن الحملة جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار تفشي وباء كورونا، وأضاف الشمالي أن الحملة تضمنت شطف وتعقيم المجلس البلدي في جديدة الفضل بالإضافة إلى تعقيم المخبز الاحتياطي وخزانات المياه والمركز الصحي، ونوه مدير المياه بمشاركة المجتمع المحلي في عملية التنظيف والتعقيم وشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين من جراء وباء كورونا

بدوره مدير صحة القنيطرة الدكتور عوض العلي أشار إلى أن حملة التعقيم شملت كل غرف المستوصف بما فيها الساحة الخارجية للمركز، وحث العلي المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضرورة لبس الكمامات والمحافظة على غسل اليدين بشكل دائم والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وترك مسافات أمان بين الأشخاص عند الضرورة

طباعة