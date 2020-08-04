القبض على تسعة إرهابيين في بغداد وكركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم إلقاء القبض على تسعة من إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظتي كركوك وبغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان للوكالة قوله إن مفارزها ألقت القبض على خمسة إرهابيين خلال عمليات شنتها بمناطق متفرقة من محافظة كركوك كما تم إلقاء القبض على أربعة إرهابيين آخرين في منطقتي الدورة وحي الجامعة في العاصمة بغداد.

وأوضح البيان أن الإرهابيين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتنظيم “داعش” واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

وتنفذ القوات العراقية عمليات متواصلة لملاحقة ما تبقى من فلول إرهابيي “داعش” الذين يعمدون بين الحين والآخر إلى شن هجمات إرهابية مستهدفين قوى الأمن والجيش والمدنيين

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