ليليا الأطرش تنتقد “مؤثرات” مواقع التواصل الاجتماعي

سخرت الفنانة ليليا الأطرش من “الفاشنيستات والمؤثرات” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت كل فاشينيستا إلى أن تزود متابعيها بمعلومات تتعلق بكيفية الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبأهمية التباعد الاجتماعي، وكيفية وضع الكمامة والفيتامينات التي يجب تناولها في هذا السياق.

وعدّت أن كل المعلومات التي يقدمها هؤلاء زمؤثرات خاطئة، ورأت أنهن يعرضن نصائح متضاربة ومتناقضة داعية إياهن إلى الاستعانة بالأطباء الاختصاصيين. كما لفتت الأطرش إلى أنهن لا يلتزمن بدورهن بتلك النصائح.

وتطرقت إلى قضية المتابعين الذين أطلقت عليهم تسمية “جماعة التنظير”، وقالت: إنهم كثيرو الانتقاد مشيرة إلى أنها لا تهتم بما يقوله معظم هؤلاء وأنها قد ترد على بعضهم بسبب “سفاهة” كلامهم على حد تعبيرها، داعية إياهم إلى الكف عن ذلك وعلقت: “خلص، هلكتونا اللي فينا مكفينا”.

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