انخفاض بإصابات كورونا اليومية في روسيا

سجلت روسيا اليوم انخفاضا ملحوظا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن مركز العمليات الروسي لمكافحة الفيروس سجلت روسيا 5159 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة انخفاضا عن نحو 5400 في اليوم السابق بينما شهد معدل الوفيات الجديدة قفزة من 79 أمس إلى 144 اليوم.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 861423 منها 14351 حالة وفاة فيما بلغ مجموع المتعافين 661471 بعد تسجيل 7878 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

بدورها أبلغت كوريا الجنوبية عن 34 حالة اصابة جديدة بكوفيد19 ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 14423 دون تسجيل وفيات جديدة.

وفي الهند أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع اجمالي عدد الإصابات إلى 1855745 مع تسجيل 52050 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما سجلت 803 حالات وفاة ما يرفع عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 38938 حالة.

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