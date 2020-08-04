معاً ضد كورونا …

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 14 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 04 آب 2020
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شريط الأخبار
القبض على تسعة إرهابيين في بغداد وكركوك
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد الاثنين القادم
الاستهتار بإجراءات الوقاية من (كورونا) يساعد في انتشاره
3 جرحى جراء اعتداء ميليشيا “قسد” بالرصاص على مظاهرات ضد الاحتلال الأمريكي في قرية الحوايج بريف دير الزور
صحفية تشيكية: ممارسات أردوغان تشكل خطراً على الشرق الأوسط وأوروبا
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة
وسط تذبذب أسعار الخضار والفواكه.. حركة خجولة في سوق (قنينص الشعبي) باللاذقية
مستوطنون إسرائيليون يحرقون سيارتين للفلسطينيين غرب نابلس
الاحتلال يعتقل فلسطينية في البيرة
طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية
أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي على بعض نقاطنا باتجاه القنيطرة
موسكو: سنرد على أمريكا بشكل فوري في حال نشرها صواريخ نووية أو غيرها
ظريف: خطأ الحسابات التي ترتكبها القوى العظمى له نتائج كارثية
العدوان السعودي يواصل خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة
تجدد المظاهرات الاحتجاجية على جرائم ميليشيا (قسد) المدعومة من الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور