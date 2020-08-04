معاً ضد كورونا …

نشر قبل 13 ساعة

مصدر عسكري: في تمام الساعة 10,40 من مساء اليوم قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة واقتصرت الخسائر على الماديات