697 ألف وفاة بكورونا حول العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من697 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميتر المتتبع لتطورات الفيروس أن عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد 19 حول العالم وصل إلى 697244 فيما بلغ عدد المصابين 18447723 والمتعافين 11680369 شخصا.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بـ 879 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 211281 حالة وارتفاع عدد حالات الوفاة بثماني حالات ليبلغ إجمالي الوفيات 9156.

وفي فرنسا أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت 3376 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأيام الثلاثة الماضية مضيفة إن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات الرعاية الفائقة عاود الارتفاع فيما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة في فرنسا حتى الآن إلى 191295 والوفيات إلى 30294.

بدورها أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين أنها تلقت تقارير عن 36 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بما في ذلك 30 حالة محلية العدوى.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين 30 حالة محلية العدوى تم الإبلاغ عن 28 حالة في منطقة شينجيانغ وحالتين في مقاطعة لياونينغ فيما لم يبلغ عن حالات وفاة تتعلق بالمرض يوم أمس.

وفي كولومبيا قالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 327850 حالة بعد تسجيل 10199 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية فيما توفي 367 شخصا ليبلغ إجمالي الوفيات 11017.

من جانبها قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 4767 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و266 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 443813 والوفيات إلى 48012.

وفي البرازيل أعلن عن تسجيل 16476 إصابة جديدة بفيروس كورونا و541 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2750153 والوفيات إلى 94660.

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