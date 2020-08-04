3 جرحى جراء اعتداء ميليشيا “قسد” بالرصاص على مظاهرات ضد الاحتلال الأمريكي في قرية الحوايج بريف دير الزور

خرجت مظاهرات حاشدة في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي رفضاً للاحتلال الأمريكي واحتجاجاً على اغتيال أحد شيوخ قبيلة العكيدات.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بوقوع ثلاثة بين الأهالي جراء اعتداء مجموعات /قسد/ بالرصاص على المظاهرات.

ويشهد ريف دير الزور مظاهرات متجددة من قبل الأهالي احتجاجاً على إمعان ميليشيا (قسد) في التنكيل بالأهالي والتضييق عليهم والاعتداء عليهم بالرصاص الحي الذي تسبب باستشهاد وجرح العشرات منهم إضافة إلى عمليات الاعتقال التعسفية لكثير من أبناء القرى بريف دير الزور وارتهان هذه الميليشيا بالكامل لأوامر قوات الاحتلال الأمريكي.

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