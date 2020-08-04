صحفية تشيكية: ممارسات أردوغان تشكل خطراً على الشرق الأوسط وأوروبا

حذرت الصحفية التشيكية ماركيتا كيتيلوفا من تزايد الحملات التحريضية والعدوانية لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لافتة إلى أن هذه الممارسات تمثل خطراً على منطقة الشرق الأوسط وأوروبا أيضا.

وقالت كيتيلوفا في تعليق لها نشرته اليوم على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن “عدوانية أردوغان لا تقتصر على الكلام بل تجد انعكاسا لها في الواقع من خلال قيامه باحتلال مناطق في شمال سورية واستخدامه المرتزقة الذين نقلهم من سورية إلى ليبيا لتحقيق أطماعه.. إضافة إلى استفزازته في منطقة البحر المتوسط وتدخله في الخلاف القائم بين أذربيجان وأرمينيا”.

وأشارت كيتيلوفا إلى أن نظام أردوغان تعاون ودعم بشكل واضح تنظيم داعش الإرهابي كما أقام تحالفا كبيرا مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ومع مشيخة قطر التي بنت شبكة مؤثرة جدا في أوروبا موضحة أن هذا الأمر يمثل خطرا جديا على أوروبا ولكن المسؤولين فيها لا يبدون أي اهتمام جدي بهذه الخطورة.

طباعة