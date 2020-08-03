ابراهيم النمر

ينطلق غداً الأربعاء الدور نصف النهائي (دور الأربعة) من مسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم والتي يلتقي فيها الجيش مع الوحدة في دمشق والمجد الذي يواجه الساحل في ملعب خالد بن الوليد في حمص

وكانت هذه الفرق قد تأهلت إلى هذا الدور بعد فوز الجيش على جاره الشرطة بركلات الترجيح 3/4والوقت الأصلي 2/2، والوحدة فاز على الفتوة بهدفين نظيفين ، والساحل فاز على الاتحاد 2/3 بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة، والمجد فاز على مصفاة بانياس 2/4 بركلات الترجيح والوقت الأصلي 1/1

اختلاف الطموحات

الجيش والوحدة يريدان اختتام موسمهما الكروي بتحقيق هذا اللقب والعودة للمشاركة الآسيوية بعدما خسرا لقب الدوري الذي ذهب لتشرين وهذه الفرصة الأخيرة لمصالحة جماهيرهما، أما المجد فيسعى لتحقيق لقب لم يكن بالحسبان تحت قيادة احمد عزام الذي يسعى في الوقت ذاته للعودة بالفريق إلى أندية الممتاز وهذه المباريات خير استعداد من أجل تحقيق هذه الغاية في ظل غياب المباريات الودية بعد انتهاء الدوري الممتاز، والساحل بدوره بعد ضمانه البقاء في الأضواء لم يعد هناك أي شيء يخسره وأي نتيجة هي إيجابية بالنسبة له, مع العلم أن مجرد الوصول لنصف النهائي هو إنجاز له في حد ذاته وهو الذي يصل إليه للمرة الأولى في تاريخه فهل يصل إلى النهائي؟ لننتظر ونرَ؟

قراءة في المباريات

مدير فريق الجيش المقدم أيهم الباشا قال: المباراة صعبة على الفريقين الجارين ولاسيما بعد ضياع الدوري ، والوحدة فريق كبير وعريق، لكن فريقنا جاهز والأمل بأن يكون اللاعبون في يومهم لتحقيق الفوز الذي نسعى إليه

من جهته الكابتن غسان معتوق مدرب الوحدة قال: نسعى للتأهل للمباراة النهائية وهذا طموح مشروع, مع العلم لن تكون سهلة والجيش فريق كبير وصاحب انتصارات وألقاب ونحن جاهزون لهذا اللقاء المصيري والخامس للتأهل ومصالحة جماهيرنا.

رئيس نادي المجد المهندس فايز خراط قال: استطعنا تحقيق الفوز في جميع مباريات هذه المسابقة فقد تخرجنا حامل لقب النسخة الماضية الوثبة أخرجنا الكرامة ومصفاة بانياس واليوم سنحاول مواصلة المشوار بالفوز على الساحل والوصول للنهائي وهذا طموح مشروع.

من جهته فراس معسعس مدرب الساحل قال: بعد نهاية الدوري وضمان بقائنا في الممتاز لموسم جديد سنلعب اليوم من دون ضغوط وسنسعى لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي للمرة الأولى في التاريخ.

يشار إلى أن المباراتين ستقامان في تمام الساعة الخامسة عصراً وفي حال انتهاء المباراتين بالتعادل في الوقت الأصلي سيتم اللجوء الى قاعدة ركلات الترجيح مباشرة من دون تمديد حصتين إضافيتين إلا في المباراة النهائية التي يتم اللجوء فيها للتمديد حصتين إضافيتين مدة كل واحدة 15 دقيقة وفي حال استمر التعادل يتم اللجوء إلى قاعدة ركلات الترجيح لمعرفة هوية البطل وتقام في ملاعب العاصمة دمشق.

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