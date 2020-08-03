العثور على جندي من قوات الاحتلال التركي مقتولاً في رأس العين بريف الحسكة

عثر مساء اليوم على جندي من قوات الاحتلال التركي مقتولاً في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر محلية في المدينة لمراسل سانا أنه تم العثور على جندي من قوات الاحتلال التركي مقتولاً بالقرب من الفرن الآلي في المدينة جراء إصابته بعدة طلقات نارية حيث تنتشر هناك قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

وتشهد مدينة رأس العين اقتتالاً متواصلاً فيما بين مرتزقة الاحتلال التركي الذي أدخل أرتالاً من الآليات العسكرية إلى المدينة في محاولة لوقف الاقتتال بين المجموعات الإرهابية التي تدعمها في المدينة المحتلة على خلفية خلافات بين الإرهابين حول تقاسم المسروقات واستباحة منازل الأهالي بعد تهجيرهم منها.

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