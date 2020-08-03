رياضيو الجيش في عيدهم

هيفاء الإبراهيم

المناسبات الوطنية السعيدة كعيد الجيش العربي السوري في 1 أب من كل عام تعتبر من النفحات الوجدانية التي تلامس قلوبنا وقيمنا وتأخذنا بأجوائها إلى قداسة تلك التضحيات التي قدمت والتي تعمدت بالدماء الزكية وتطهرت بعنفوان الرجولة وينابيع الوطنية وتوجت بأكاليل الغار وأثواب الحق ….نعم إنهم حماة الديار ورجال الله في أرضه … بطولاتهم كانت أسفاراً تكتب وتحكى على مر السنين وعطاءاتهم فيض تخطى عتبات الكرم باتجاه واحات الشهادة وقدسيتها لتقديم الأنفس والأرواح فداء لهذا الوطن ولسيادته وعزته … فجبهات القتال شهدت ومازالت تشهد لهؤلاء الأبطال الصناديد الكثير الكثير ، فهم لم يوفروا جهداً أو تعباً أو أرواحاً في سبيل الواجب الذي قدسته كل الشرائع و الأديان وكل المجتمعات قديماً وحديثاً وهو حب الوطن والدفاع عنه والذود عن حياضه … وكما كان لهؤلاء الأبطال جولات و مآثر في الميادين العسكرية .. كان لهم أيضاً منارات و إضاءات في جوانب الحياة الأخرى كالمشاركة في الإعمار والبناء والمشاريع التنموية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع أخوة لهم في هذا الوطن وكذلك في النشاطات الرياضية الوطنية التي تطورت مشاركاتهم فيها وزاد تفاعلهم وأصبح حضورهم من خلال نادي الجيش الذي تأسس عام 1974 ولقب بالزعيم حيث أحرز الرقم القياسي بالفوز ببطولة الدوري برصيد 17 لقباً وكذلك تميزت وتألقت جميع فرقة الرياضية ومنها القفز المظلي والرياضات العسكرية الأخرى التي سجلت علامة فارقة في هذه النشاطات والفعاليات وكان لهم جولات هامة فيها على المستويين المحلي والخارجي وقدموا الكثير من العطاءات والنجاحات ولاقت إنجازاتهم دوائر النجومية والعالمية في بعض الألعاب ، فأبطالنا العالمين أمثال غادة شعاع ومجد الدين غزال في الوثب العالي ……. أمثلة حاضرة ومعبرة عن الدور الفعال والمهم لهؤلاء الأبطال في دعم مسيرة الرياضة الوطنية السورية ونشر هذه الصورة النقية والمعبرة لرياضي فرق الجيش العربي السوري التي تشكل قيمة وطنية مضافة إلى الإنجازات والانتصارات التي يحققها جيشنا العظيم في الميدان

فالفخر والاحترام لأبطال الجيش العربي السوري بكل فئاته والنصر المؤزر سيكون حليفكم إنشاء الله بوركت هممكم وسواعدكم ، ومرحى لأبطاله الرياضيين الذين يواكبون انتصاراته ويعززونها بإنجازاتهم الرياضية .

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