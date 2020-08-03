العيد ينعش (المطابخ) ويبدد ركود المنتزهات الخاصة في ريف دمشق

ريف دمشـق – علام العبد

استنفر قطاع المطابخ كامل طاقته قبل انطلاقة فرحة العيد بفترة كافية، من خلال انتهاج سياسات تسويقية خاصة وكذلك عبر تقديم الحسومات الكبيرة خصوصاً وإن طول الفترة الزمنية – أيام العيد والعطلة التي تليها والتنافس القائم بين المطابخ يدفع للاستفادة من الأجواء الحالية، فالطلب على قطاع المطابخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك شهد ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع الفترة التي تسبق إطلالة العيد.

واعتبر مستثمرون في القلمون الغربي في محافظة ريف دمشق أن الأعياد ولاسيما عيد الأضحى المبارك، تعدّ من أهم المواسم، حيث ترتفع معدلات الطلب لمستويات قياسية، الأمر الذي يدفع بعض المطابخ للاعتذار عن استقبال المزيد من الطلبات، نظراً لعدم قدرتها على تلبية جميع الطلبات أو الوفاء بكل الالتزامات، مما يدفعها للاعتذار بسبب اكتمال الأعداد المطلوبة، وبالتالي فإن المطابخ تحاول قدر المستطاع استثمار فترة الأعياد بالشكل الإيجابي وعدم تفويت الفرصة.

وأكدوا أن السمعة الطيبة والأسعار المنافسة، يمثلان أهم العناصر للوقوف أمام المنافسة المحمومة القائمة بين كل المطابخ، بمعنى آخر فإن الزبائن في مثل هذه الظروف الاستثنائية يبحثون عن السعر المناسب والخدمة الجيدة، وخاصة أن جميع الزبائن يسعون للظهور بالشكل اللائق أمام الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة.

وقال يحيى عبدو العبدو( شيف ومستثمر) إن كل المطابخ سخرت كل إمكاناتها وضاعفت من وقت العمل، من أجل الوفاء بالالتزام وتوفير الأطعمة في الوقت المناسب،وخاصة أن بعض الزبائن يصرون على تجهيز الولائم في الوقت المحدد، الأمر الذي يضع كل المطابخ على المحك في قدرتها على التعامل مع الأوقات الطارئة.

وأوضح عبد العلي الشحت ( صاحب مطبخ و مستثمر) أن الاستعداد لموسم عيد الأضحى المبارك يعدّ من أهم الأسباب في قدرة المطابخ على القيام بواجبها تجاه الزبائن، حيث تحرص على توفير كل الاحتياجات اللازمة، قبل حلول العيد بنحو أسبوع تقريباً، وذلك لمواجهة أي طارئ.

بينما أوضح عبدو بركسية (شيف وصاحب مطبخ ومستثمر) أن قطاع المطابخ في القلمون، يواجه ضغوطاً شديدة في الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى، نظراً لعزوف شريحة واسعة من الأسر عن دخول المطابخ، مشيراً إلى الهجمة الشديدة على المطابخ في إجازة عيد الأضحى المبارك رغم الزيادة في الأسعار، حيث ارتفعت الأسعار إلى أعلى من مستوياتها السابقة.

وذكر حسين المنيني (مستثمر) أن المنافسة الحادة بين المطابخ في إجازات الأعياد لاجتذاب الزبائن، ساهمت بشكل كبير في تطور هذا القطاع.

بينما أكد نسيم نسيم (مستثمر مطعم ) أن أغلب المطابخ تشهد إقبالاً متزايداً في إجازة العيد، ولاسيما في المواقع المطلة على المواقع السياحية أو القريبة من الأسواق.

من جهة ثانية تشهد مدن ريف دمشق خلال مناسبات الأعياد إقبالاً متزايداً، فالجميع يحرص على إسعاد الأبناء في أفراح العيد، من خلال الذهاب إلى المواقع السياحية والترفيهية (المزارع الخاصة ) ضاربين عرض الحائط بكل الإجراءات المتخذة للتصدي لجائحة ( كورونا).

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