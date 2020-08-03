بتكلفة مليار ليرة .. تنفيذ المجمع التنموي الأول في منطقة عرب الملك بجبلة

اللاذقية - يوسف علي

انتهت الأعمال الإنشائية من مشروع مجمع تنموي ببلدية عرب الملك التابعة لمنطقة جبلة، وأصبح المشروع جاهزاً على الهيكل.

وقال المهندس عمار ميهوب مدير فرع الشركة العامة للإنشاء السريع المنفذة للمشروع ل(تشرين): يتضمن المجمع البالغة مساحته ٢٥ ألف متر مربع، وظيفياً بحسب تصميمه مركز خزن وتوضيب ووحدة خزن وتبريد ومركز تسويق ومحطة وقود ومخبزاً آلياً.

وأشار ميهوب إلى أن مشروع المجمع يتقاطع عمله مع عدة وزارات لاستثماره وتشغيله كمجمع تنموي وهناك اقتراحات لتعديل البرنامج التوظيفي، حيث أرسلت للمحافظة لإمكانية تعديله تمهيداً لاستثماره، مبيناً أن تكلفة المشروع نحو مليار ليرة بإشراف فرع الشركة العامة للدراسات الهندسية.

وكان تم استلام دراسة أجرتها جامعة تشرين لمشروع إقامة مجمع تنموي آخر في منطقة زغرين – وادي قنديل.

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