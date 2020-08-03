السويداء - طلال الكفيري

على الرغم من الظروف الجوية الصعبة التي رافقت الأشجار المثمرة أثناء عملية الإزهار، إلا أن إنتاج محافظة السويداء من الفواكه تجاوز ١١٥ ألف طن، وهذا الإنتاج الجيد دفع المحافظة لمناشدة وزارة الزراعة وبعدها اتحاد الفلاحين بضرورة تأمين أبواب تسويقية لإنتاجهم في ظل إنعدام هذه الأسواق، وألا يبقى تصريف المنتج مقتصراً على السوق المحلية.

وأشار مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد إلى أن إنتاج المحافظة من الفواكه لهذا الموسم بلغ حوالي ١١٥ ألف طن / تفاح – كرمة – اجاص – دراق- كرز، منها حوالي ٤٠ ألف طن للتفاح ، وعزا حامد تراجع إنتاج التفاح لهذا الموسم مقارنة مع المواسم السابقة إلى فشل عُقد التفاح هذا الموسم، نتيجة موجة الصقيع في أواخر شهر نيسان، إضافة للعاصفة الغبارية التي ضربت المنطقة والتي أعقبتها أمطاراً ما انعكس سلباً على الإنتاج.

وأضاف: تم تشكيل لجان في حينها للكشف على الأضرار حيث بلغت المساحات المتضررة حوالي ٨ هكتارات وسيتم منح المتضررين تعويضات مالية من صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية، بينما الإنتاج المتوقع من العنب يبلغ حوالي ٥٤ ألف طن، علماً أن أشجار الكرمة تعرضت أيضاً للصقيع والبرد إلا أن الأضرار كانت قليلة نسبياً.

أما الزيتون فالإنتاج المتوقع حوالي تسعة آلاف طن، و التين ١٩٠٠ طن والإجاص ١٦٠٠طن، واللوز حوالي ٣٠٠٠ و الكرز حوالي ١٠٠٠ طن،و الدراق ١٣٠٠طن، إضافة للفواكه الأخرى التي ترواح إنتاجها ما بين ٥٠٠ طن حتى ١٠٠٠ طن .

يشار إلى أن المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة على ساحة المحافظة تفوق ٤١ ألف هكتار.

طباعة