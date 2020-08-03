حملة تعقيم وتنظيف واسعة في أرجاء مدينة حلب لمواجهة وباء كورونا

حلب - رحاب الإبراهيم

أطلقت محافظة حلب حملة تعقيم وتنظيف واسعة ورش مبيدات، لتشمل جميع شوارع وأحياء المدينة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ضمن خطة مدينة حلب لمواجهة وباء كورونا .

وفي هذا الصدد أوضح عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة د. كميت عاصي الشيخ أن الحملة انطلقت اليوم ضمن أحياء الكلاسة وبستان_القصر وتستمر غداً ضمن النطاق الجغرافي للمديريات الخدمية بمجلس مدينة حلب مركز المدينة /باب النيرب قاضي عسكر/ ، لافتاً إلى أن هدف الحملة هو الوقاية من مخاطر العدوى بالفيروس، إضافة إلى تحفيز المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية، وإيصال رسالة واضحة حول مخاطر انتقال العدوى، وضرورة تعزيز الوعي الصحي لدى جميع المواطنين واتخاذ التدابير الصحية المناسبة.

وبيّن “عاصي الشيخ ” أن الحملة مستمرة لتشمل جميع أحياء وشوارع المدينة، في موازاة الحملة المستمرة لتعقيم المنازل والتي تتم بالتنسيق بين المحافظة ومجلس المدينة ومديرية الصحة .

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