حاكم نيويورك: تعامل الحكومة الأمريكية مع كورونا “أسوأ أخطائها في التاريخ الحديث”

انتقد آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية الحكومة وولايات أخرى اليوم لفشلها في التعامل بجدية مع أزمة فيروس كورونا بعدما رأت الدمار الذي تسببت فيه الجائحة في ولايته خلال الربيع.

ونقلت رويترز عن كومو قوله إن الولايات التي تقفز فيها حالات الإصابة بالمرض حالياً مثل تكساس وفلوريدا اتبعت نهج الحكومة الاتحادية في التهوين من شأن الوباء ما جعلها تعيد فتح اقتصاداتها في وقت مبكر للغاية.

وأضاف كومو معلقا على تعامل الحكومة الاتحادية مع الجائحة “كان هذا أسوأ خطأ لحكومة أمريكية في التاريخ الحديث…إنكار الواقع الذي حدث في نيويورك كان خطأ”.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أربعة ملايين و638859 حالة إصابة و154925 حالة وفاة وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 2 مليون و707877 إصابة و93563 وفاة.

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