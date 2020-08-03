أمل عرفة تعلن إصابتها بالكورونا

ميسون شباني

نشرت الفنانة أمل عرفة على صفحتها الخاصة عبر الفايسبوك خبر اصابتها بالكورونا وكتبت:” خمس أطباء لحد الآن أكدو إصابتي ( بكوروناية بنت حلال) …

وبما أنني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم أتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي رغم إنو الألم كافر) ،وطمأنت الفنانة عرفة محبيها قائلة :(أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير رغم أن الكمامة كانت رفيقتي، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريباً كانوا بارفاناتي المفضلة ولست مع المخالطة ولم أخالط أحداً، لذلك مافيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى) وشددت عرفة على ضرورة الانتباه على المسنين وكبار العمر إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة.

واختتمت عرفة كلمتها بدعوة تحذيرية( انتبهوا من الاستهتار ، كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة. نحنا ضيوف وبس وهذه قناعتي قبل الكورونا و ألف سلامة لسورية)

وشكرت عرفة الأطباء المتواصلين معها على مدار الساعة، الذين يحاولون منع الفايروس من الوصول إلى الرئة

وإن هذا كله معتمد على المناعة، الثقة، الطب، العلم والإيمان.

طباعة