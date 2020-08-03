إسبانيا تسجل 968 إصابة جديدة بـ كورونا والإجمالي يتجاوز 297 ألفاً

أعلنت إسبانيا اليوم تسجيل 968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وذلك في وتيرة أبطأ لانتشار العدوى مقارنة بالأسبوع الماضي عندما شهدت البلاد أكثر من ألف حالة جديدة يوميا لمدة ثلاثة أيام متتالية.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الإسبانية قولها إن إجمالي الإصابات بمرض كوفيد 19 بلغ 297054 ارتفاعاً من 288522 ويشمل ذلك نتائج فحوص الأجسام المضادة لأشخاص ربما تعافوا بالفعل من المرض وزاد عدد البؤر النشطة لتفشي المرض إلى 560 من 483 يوم الخميس الماضي.

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