للمرة الأولى منذ آذار البرتغال تعلن صفر وفيات بكورونا خلال يوم

أعلنت البرتغال اليوم أنها لم تسجل حالات وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال اليوم السابق وذلك لأول مرة منذ منتصف آذار الماضي كما أنها رصدت أدنى عدد إصابات جديدة خلال نحو 3 أشهر.

ونقلت رويترز عن وزير الصحة أنطونيو ساليس: “لقد كان الأمر صعبا للغاية في الآونة الأخيرة ونحن سعداء جدا لحدوث ذلك” مضيفاً: “أبعث رسالة الأمل هذه للبرتغاليين لكنني أريد أن أطلب منهم مساعدتنا في الحفاظ على هذه الأرقام”.

وارتفع إجمالي الحالات المؤكدة بالبرتغال بواقع 106 خلال اليوم الماضي ليبلغ 51569 مع رصد 62 بالمئة من الإصابات الجديدة في العاصمة لشبونة ومحيطها حيث أثارت حالات تفشي محلية قلق السلطات على مدى الشهرين الماضيين وظل عدد المتوفين دون تغيير عند 1738.

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