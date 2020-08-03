العدوان السعودي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان بالمحافظة إنه تم تسجيل 71 خرقاً خلال الـ 24 الساعة الماضية، مشيرة إلى أن من بين خروقات قوى العدوان استحداث تحصينات قتالية في الجاح وتحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن من بين الخروقات 16 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و50 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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