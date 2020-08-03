تجدد المظاهرات الاحتجاجية على جرائم ميليشيا (قسد) المدعومة من الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور

تجددت مساء اليوم الاحتجاجات المنددة بممارسات وجرائم ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في قرية ذيبان بريف دير الزور.

ونقل مراسل سانا بدير الزور عن مصادر محلية أن أهالي قرية ذيبان بريف دير الزور الشمالي خرجوا اليوم بمظاهرات تنديداً بممارسات ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وجرائمها بحق الأهالي وطالبوا بطردها من مناطقهم بريف دير الزور.

ولفتت المصادر إلى أن الأهالي المحتجين قطعوا الطرق الرئيسة بالإطارات المشتعلة قبل أن تستقدم ميليشيا (قسد) المزيد من عناصرها لمواجهة المحتجين وقمع الاحتجاجات بالقوة.

ويشهد ريف دير الزور مظاهرات متجددة من قبل الأهالي احتجاجاً على إمعان ميليشيا (قسد) في التنكيل بالأهالي والتضييق عليهم والاعتداء عليهم بالرصاص الحي الذي تسبب باستشهاد وجرح العشرات منهم إضافة إلى عمليات الاعتقال التعسفية لكثير من أبناء القرى بريف دير الزور وارتهان هذه الميليشيا بالكامل لأوامر قوات الاحتلال الأمريكي.

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