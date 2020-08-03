الخارجية اليمنية تدين الاتفاق بين ميليشيا (قسد) وشركة أمريكية لسرقة النفط السوري

أدان وزير الخارجية اليمني هشام شرف استمرار النهج العدائي الأمريكي ضد سورية عبر دعم الجماعات الخارجة عن القانون وتواطئها في سرقة النفط السوري.

وأكد شرف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الاتفاق الموقع بين مجموعات “قسد” وشركة نفط أمريكية وبرعاية الإدارة الأمريكية لسرقة النفط السوري باطل ولا يمارسه سوى لصوص ثروات الشعوب وأعدائها مشددا على أن هذا الاتفاق غير قانوني.

وقال شرف إن ما يجري حالياً من نهب لثروات الشعب السوري هو نفس جرم السرقة والنهب الذي يتم منذ سنوات في الجمهورية اليمنية من خلال العدوان السعودي ومواليه من العملاء بسرقة ثروات الشعب اليمني من نفط وغاز مؤكداً “إن الحماية التي تمنحها الإدارة الأمريكية لهم لن تنفعهم ولن تستمر”.

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