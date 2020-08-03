الصحة العالمية: ووهان قد تكون بريئة من نشر فيروس كورونا

كشف المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان أن مدينة ووهان الصينية قد لا تكون منشأ فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) أعلن ريان عن إجراء دراسات واسعة لتعقب أنواع الحيوانات التي نقلت الفيروس إلى الإنسان لافتا إلى أنه من المقرر أن تشكل منظمة الصحة العالمية والصين فريقا دوليا يتوجه إلى ووهان لتعقب سلسلة العدوى من أولى حالات “كوفيد 19” التي ظهرت في أواخر العام الماضي بعدما جرى رصد التفشي من جانب جهاز مراقبة الالتهاب الرئوي في المدينة.

وأضاف ريان أن المطلوب سيكون دراسة وبائية بأثر رجعي أوسع نطاقا لدراسة الصلات بين الحالات الإنسانية الأولى.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد أعلن في أواخر حزيران الماضي أن فريقا من منظمة الصحة العالمية سوف يذهب إلى الصين للإعداد لهذا العمل.

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