تأجيل سباق فرنسا للدراجات إلى العام 2022

تأجل سباق فرنسا للدراجات المعروف باسم الانطلاق الكبير من الدانمارك إلى العام 2022.

ونقلت رويترز عن منظمي السباق الدانماركيين قولهم إن سباق فرنسا للدراجات والذي سيبدأ من الدانمارك والمقرر موعد انطلاقه في 26 حزيران 2021 تأجل إلى الأول من تموز عام 2022 لأنه يتعارض مع بطولة أوروبا لكرة القدم والتي ستقام مبارياتها في عدة مدن أوروبية بما في ذلك العاصمة الدانماركية كوبنهاغن.

من جهته قال فرانك ينسن رئيس بلدية كوبنهاغن في بيان له إنه سعيد لأنه تم تحديد موعد انطلاق سباق فرنسا للدراجات في الدانمارك في 2022 بذلك تصبح الدانمارك الدولة العاشرة التي تستضيف الانطلاق الكبير بعد هولندا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وأيرلندا وموناكو.

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