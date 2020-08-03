الاحتلال يستولي على مئات الدونمات للفلسطينيين شرق بيت لحم

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن نائب رئيس المجلس القروي لكيسان أحمد غزال قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الطينة جنوب القرية واستولت على 200 دونم من أراضي الفلسطينيين بهدف توسيع عمليات الاستيطان في المنطقة.

وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعد سلطات الاحتلال من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية متجاهلة القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذى يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه فورا.

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