إجراءات متكاملة في الكسوة للتصدي لكورونا

ألين هلال

عُقد يوم أمس اجتماع موسع في الكسوة للفعاليات الحزبية والأمنية والخدمية المعنية في المدينة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

رئيس مجلس مدينة الكسوة محي الدين دولة تحدث عن الإجراءات الواجب اتخاذها بالعموم مؤكداً عدم الحاجة إلى حظر المدينة .

من جهته أمين شعبة الحزب إحسان البزال أوضح ل “تشرين” أن على الأهالي الاعتماد على النفس بإجراءات الحماية الذاتية عن طريق لبس الكمامات وإلغاء الصالات بكافة أشكالها وإلزام أصحاب المحلات بلبس الكمامات والكفوف الطبية وإجبار الزبائن على التباعد الاحترازي والطلب من الأئمة توعية الأهالي عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي.

من ناحيته أوضح الدكتور خالد طعمة رئيس المنطقة الصحية بالكسوة أن مايتم تداوله من مبالغات بهذا المرض هو عارٍ عن الصحة ويتطلب معاقبة كل من ينشر أخباراً غير دقيقة وهدفها خلق إرباك بين الأهالي كما أكد الدكتور طعمة أن المسحات المأخوذة من قبل مركز الكسوة من تاريخ ٢٦ حزيران حتى الآن بلغت ٨٧٦ مسحة لمركز الحجر للقادمين من الهند والإمارات جميعها سلبية.

وشدد الدكتور طعمة على الطلب من الأهالي عدم الاستماع للإشاعات المغرضة ولبس الكمامات عند الخروج للأسواق والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

وتم طرح موضوع كراجات السرافيس وما تسببه من ازدحام وأكد الحضور تقديم يد العون لأي إجراء يتطلبه الوضع لحماية الأهالي.

واخذ العقيد فراس السيد مدير ناحية الكسوة على عاتقه تأمين الحل اللازم لمشكلة السرافيس.

ثم تحدث رئيس مجلس مدينة الكسوة عن مشكله كبيرة تواجهها الكسوة في ظل هذه الظروف إلا وهي الكهرباء وقد طلب من رئيس قسم الكهرباء التعاون مع مدير شركة الكهرباء بريف دمشق لتأمين الكهرباء على مدار الأربع والعشرين ساعة حالياً لمساعدت الأهالي على التزام بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة.

وتمنى مدير وحدة المياه المهندس رجا رومية من قسم الكهرباء عدم قطع التيار الكهربائي فترة وجود المياه وأنه سيتم السعي لزيادة مخصصات الكسوة لتصبح ١٢٥ الف م٣ شهرياً على الأقل بدلاً من ١٠٠ ألف م٣ التي لاتكفي لري الكسوة.

وتم العمل على تشكيل لجنة أزمة كورونا بالكسوة مؤلفة من رؤساء الفعاليات الموجودة الحزبية والأمنية والخدمية وسيتم اجتماعها اليوم لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الحاجة إلى إغلاق المدينة أو فرض حظر على الأهالي.

و إغلاق جميع الصالات بكافة أشكالها، وأماكن العبادة بالكامل.

وتحديد غرامات على كل من يقوم بنشر الإشاعات والتهويل الإعلامي، وآلية العقوبات على عدم ارتداء الكمامات من قبل الأهالي، و العقوبات على المحلات غير الملتزمة بالحماية.

وعدم السماح بإقامة التعزية في البيوت أو الطرقات، إضافة لعدم السماح بفتح المدارس والمعاهد الخاصة، و إغلاق الأندية الرياضية والمسابح ومحلات الألعاب إلكترونية وغيرها.

مع عدم إقامة الحفلات بكافة أشكالها سواء بالبيوت أو المزارع أو غير ذلك، و اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية للحد من انتشار هذا الوباء

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