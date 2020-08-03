برشلونة يرفض عرضاً مغرياً لبيع جوهرته البرتغالية

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن برشلونة تلقى عرضاً مغرياً من أجل بيع جوهرته البرتغالية فرانشيسكو ترينكاو من أحد الأندية الإنكليزية الكبيرة من دون الكشف عن اسمه.

وقالت صحيفة سبورت المقربة من إدارة نادي برشلونة إنها تلقت عرضاً بقيمة 60 مليون يورو من أحد كبار الدوري الإنكليزي الممتاز (البريميرليغ) لضم الجناح البرتغالي الموهوب ترينكاو إلا أن الفريق الكتالوني رفض التفكير في العرض تماماً.

وانضم فرانشيسكو ترينكاو 20 عاماً إلى صفوف برشلونة في الموسم الماضي قادماً من سبورتنغ براغا البرتغالي مقابل 31 مليون يورو ويرتبط ترينكاو بعقد مع (البلوغرانا) لمدة خمسة مواسم حتى حزيران 2025 ويتضمن عقده شرطاً جزائياً قيمته 500 مليون يورو ليجعل من المستحيل على أي ناد ضمه دون موافقة برشلونة.

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