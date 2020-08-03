استمرار إعادة تغذية تجمعات درعا السكانية بالكهرباء ..والمناوبات قائمة خلال العيد

درعا - وليد الزعبي

تتواصل أعمال إعادة تغذية بلدات محافظة درعا بالتيار الكهربائي تباعاً وحسب المتوافر من المواد وفي مقدمتها المحولات.

وذكر المهندس غسان الزامل – مدير عام شركة كهرباء درعا ل(تشرين) أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل خط توتر 20 ك.ف المغذي لتجمع قريش في منطقة الشجرة بطول حوالي 1.5 كم، على أن يتم في أقرب وقت تركيب المحولة اللازمة فور ورودها للشركة، كما تم نصب جميع الأعمدة والأبراج اللازمة لإعادة تأهيل خط التوتر المتوسط 20 ك.ف اللازم لتغذية تجمع أبو حارتين الواقع غرب بلدة عين ذكر وحالياً بانتظار مد الشبكة عندما تتوافر المواد اللازمة، علماً أنه بانتهاء تغذية التجمعين المذكورين يكون تزويد جميع بلدات وتجمعات منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي بالخدمة الكهربائية قد اكتمل.

ولجهة منطقة اللجاة في الريف الشرقي بين الزامل أنه تم في فترات سابقة تغذية عدد من تجمعاتها فيما تم تمديد شبكات التوتر المتوسط لعدد آخر منها وحالياً بانتظار وصول المحولات وتغذيتها بالتيار الكهربائي.

وعلى صعيد الدوام أثناء عطلة العيد بين المهندس هاني المسالمة- معاون مدير عام الشركة أن المناوبات قائمة وفق جداول معدة مسبقاً للتدخل الفوري في إصلاح جميع الأعطال الطارئة التي يمكن حدوثها، وتشمل المناوبات ورشات طوارىء المتوسط في كل من محطات درعا والصنمين والشيخ مسكين ونوى وجاسم والباسل والعجمي، إضافةً إلى ورشات طوارىء المنخفض في جميع مناطق المحافظة.

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