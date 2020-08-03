تعيين شربل وهبة وزيراً للخارجية والمغتربين في لبنان

تم تعيين السفير شربل وهبة وزيراً للخارجية والمغتربين في لبنان بدلاً من الوزير ناصيف حتي الذي قدم استقالته من منصبه في وقت سابق اليوم.

وكان حتي قدم استقالته من منصبه في وقت سابق اليوم داعياً في بيان الحكومة إلى إعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات من أجل إيلاء الوطن والمواطن الأولوية.

يذكر أن لبنان يشهد منذ تشرين الأول من العام الماضي احتجاجات شعبية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والمالية وإنهاء الفساد ومحاسبة الفاسدين.

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