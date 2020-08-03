ينجو من السجن بسبب بدانته المفرطة

نجا معلم أسترالي من دخول السجن بسبب حالته الصحية ووزنه الزائد، رغم اعترافه بارتكاب عدة جرائم اعتداء جسدي على ستة أطفال خلال الثمانينيات من القرن الماضي.

وذكرت صحيفة “ميركوري”، أن بيتر جون أونيل (61 عاماً)، لن يقضي يوماً واحداً في السجن على الرغم من اعترافه بالاعتداء الجسدي على العديد من الفتيان، وذلك بسبب بدانته المفرطة ومعاناته من العديد من الحالات الصحية، إذ أنه يعاني تنكس العمود الفقري، وصعوبة في التنفس، وآلام المفاصل المزمنة، فضلاً عن إصابته بكسور في أضلاعه مؤخراً بسبب سقوطه على الأرض.

وحسب الأطباء، فإن أونيل يعاني أيضاً من حالات نفسية أخرى مثل الاكتئاب الذهاني والهلوسة، وهذا عامل إضافي دفع المحكمة للامتناع عن نقله إلى السجن. وقال رئيس القضاة في محكمة تسمانيا: إنه لا فائدة من وضع أونيل قيد الاحتجاز المنزلي لأنه لا يستطيع مغادرة منزله على أية حال، وإنه سيضطر لفرض عقوبة السجن عليه مع وقف التنفيذ.

من جهته قال غريغ بارنز، محامي الدفاع عن أونيل: إن ظروف المتهم الصحية لن تسمح له بالمكوث في السجن، ناهيك عن تكلفة نقله من كانبيرا إلى سجن تسمانيا التي تقدر بآلاف الدولارات، لذا فإن الحكم مع وقف التنفيذ هو الأنسب له.

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