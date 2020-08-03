محافظة دمشق حملة لتنظيف وتعقيم أحياء الميدان وباب مصلى

بشرى سمير

تستمر حملات التنظيف التي تقودها محافظة دمشق ضمن إجراءاتها الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا في المحافظة وعلى مدار الساعة،

و تتابع كوادر مديرية النظافة تنفيذ مسؤولياتها التي تضاعفت خلال هذه الفترة, حيث تابعت ورشات المديرية حملة تنظيف و (شطف) الشوارع وغسل و تنظيف وتعقيم الحاويات في عدة مناطق. حيث نفذت محافظة دمشق صباح اليوم حملة لتنظيف وتعقيم الأحياء ومحال الميدان وباب مصلى, وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي انتشر في سورية وشهد مؤخراً زيادة في عدد الإصابات, حيث قامت المحافظة من خلال سيارات النظافة برش المطهرات على أبواب المحال التجارية والطرقات والأزقة الضيقة وتحت الجسور والحدائق

وأشار أحد العمال المشاركين في الحملة إلى أن المحافظة تقوم بحملات تنظيف في مختلف شوارع المدينة للوقاية من فيروس كورونا من خلال تكثيف حملة التطهير في الشوارع المزدحمة وتعقيم جميع جسور المشاة والأنفاق.

وأشار مدير النظافة عماد العلي في محافظة دمشق إلى أن الحملة هي استكمال لحملات التنظيف التي بدأتها المحافظة خلال عطلة عيد الأضحى في دمشق القديمة وسوق الحميدية, حيث انطلقت اليوم من باب مصلى وصولاً إلى الميدان لتنظيف وتعقيم وشطف أحياء الميدان و الجزماتية وميدان أبو حبل والفوال بواسطة الصهاريج والمضخات اليدوية والبخاخات للأحياء والأزقة الضيقة التي لا يمكن دخول السيارات إليها

وأضاف العلي أن المديرية تكثف حملات التنظيف والتعقيم في ظل الظروف الراهنة وفق برنامج محدد يتم العمل عليه يومياً صباحاً ومساء وغداً سوف يتم شطف وتنظيف أحياء الزاهرة الجديدة والقديمة, داعياً المواطنين إلى زيادة التعاون والاهتمام بالنظافة العامة حفاظاً على السلامة العامة وعلى صحتهم, منوهاً بأنه تم خلال اليومين الماضيين تعقيم وشطف كل من سوق الحميدية وأمام شركة النقل الداخلي وشارع ابن عساكر والشاغور وشارع باب شرقي وصولا إلى مجمع ٨اذار في الزبلطاني وشارع الزبلطاني, إضافة إلى جانب قسم شرطة جوبر

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