غياب الطبيب المتخصص يغلق مخبر مشاريع الصحة العمالية

السويداء- سهى الحناوي

بالرغم من توافر أجهزة مخبرية حديثة، إضافة لوجود فنيين مخبريين، إلا أن مخبر مشاريع الصحة العمالية تم إغلاقه منذ عام تقريباً لعدم وجود طبيب متفرغ واختصاصي بالتحاليل المخبرية، ما انعكس سلباً على عمال القطاع العام.

فعدم توافر هذا الطبيب عزاه مدير المشاريع العمالية في السويداء- سامي صوان إلى عدم إمكانية المشاريع بدفع راتب هذا الطبيب في حال تم التعاقد معه لكون الراتب المطلوب عالياً جداً ويتجاوز ٢٠٠ ألف ليرة في الشهر، علماً أن هذا المخبر وفي حال تم إطلاقه عملياً سينعكس بشكل إيجابي على الطبقة العاملة لكون أسعاره معقولة ووفق تسعيرة وزارة الصحة.

وأضاف صوان: أنه بات من الضروري العمل الجاد على فتح هذا المخبر الذي يقدم خدمات لعمال القطاع العام والخاص، ولاسيما من قبل وزارة الصحة واعتباره واحداً من المراكز الصحية الضرورية المنتشرة على ساحة المحافظة، واقترح مدير المشاريع العمالية فرز طبيب من هيئة المخابر بالتناوب كل شهر للاشراف على التحاليل المخبرية واعتبار المريض مريض عيادة، بينما الاقتراح الثاني الذي طرحه صوان هو إعفاء المشاريع العمالية من شروط تأمين طبيب متفرغ والاكتفاء فقط بتأمين طبيب مشرف كما ذكر آنفاً.

ت- سفيان مفرج

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